Blitz Marotta: arriva il secondo bomber low cost dal Sud America

INTER CARBONI – Dopo Martin Satriano dal Nacional Montevideo, l’Inter mette a segno un altro colpo in entrata per l’attacco. Come riporta’TyC Sports’, l’a.d. avrebbe in mano l’argentino Franco Ezequiel Carboni, classe 2003 che attualmente milita nel settore giovanile del Catania. L’ufficialità potrebbe arrivare già in queste ore.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan