Affare Giroud: Lazio e Tottenham in forte pressing

AFFARE GIROUD – L’Inter rischia di perdere l’attaccante francese, in scadenza col Chelsea. Lazio e Tottenham sono in forte pressing per averlo, meno l’Inter che da diversi giorni ha completamente mollato la presa. Il Chelsea, però, non è intenzionato a venderlo senza un sostituto ma il tempo stringe e urge trovare una soluzione immediata. Intanto Tare è volato a Londra per strapparlo dalle grinfie dei nerazzurri e degli ‘Spurs’, quest’ultimi alle prese con il sostituto di Kane.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan