Zaza l’ultima idea per l’attacco: un altro ex Juventus per Conte

INTER ZAZA – L’Inter potrebbe mettere le mani su Zaza in vista dell’ultimo giorno di mercato. Viste le difficoltà per Llorente e Giroud, Marotta potrebbe accontentare il proprio tecnico con un giocatore che ha già avuto in nazionale. Chiuso nel Torino, sarebbe stato sondato nelle ultime ore. Rapporto in crisi con Mazzarri, il bomber ha rifiutato tutte le proposte sino a questo momento perché vuole giocare con continuità nell’ultima parte di stagione. Il suo futuro, però, potrebbe cambiare nelle prossime ore…

