Calciomercato Inter, mani sull’erede di Skriniar | Le ultime

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Skriniar e sul suo possibile erede che potrebbe arrivare dal Verona una delle sorprese di questa Serie A

Skriniar salterà la sfida di sabato sera con l’Atalanta, l’ultima del girone d’andata di Serie A, a causa di squalifica. Fatale, per lui che era in diffida, il giallo rimediato al ‘San Paolo’ contro il Napoli sconfitto 3-1 dalla squadra di Conte grazie alla doppietta di Romelu Lukaku e alla rete di Lautaro Martinez. Lo slovacco non scenderà in campo per la prima volta in questa stagione, fin qui infatti il tecnico interista lo ha sempre utilizzato dal primo minuto, a conferma della sua grandissima importanza in questa Inter prima in classifica assieme alla Juventus.

Calciomercato Inter, assalto inglese a Skriniar: cifra record

Non solo il più impiegato, Skriniar è anche uno dei calciatori nerazzurri con maggior calciomercato. Sulle tracce del classe ’95, esploso tre anni fa con la maglia della Sampdoria, ci sono praticamente tutte le big europee, dal Real Madrid al PSG fino al Manchester City. Proprio gli inglesi allenati da Guardiola sarebbero pronti a sferrare l’assalto già in questa sessione invernale: stando ad ‘Express’ alla società targata Suning dovrebbe arrivare una proposta record per un difensore, dunque una cifra superiore agli 87,5 milioni spesi l’agosto scorso dai rivali del Manchester United per Harry Maguire. A meno di clamorose sorprese, l’Inter direbbe no alla partenza immediata di Skriniar, partenza molto meno impossibile in estate di fronte ovviamente a una proposta davvero irrinunciabile.

Calciomercato Inter, dal Verona l’erede di Skriniar: le ultime

L’erede di Skriniar potrebbe arrivare dal Verona. Secondo ‘Sky Sport’ l’Inter ha affondato il colpo per il classe 2000 albanese Marash Kumbulla, una delle rivelazioni di questo campionato. Marotta e Ausilio sono al lavoro per bloccare il 19enne in ottica giugno. Nel frattempo, come sorta di ‘acconto’, agli scaligeri dovrebbe andare il terzino Dimarco da tempo messo sul mercato dalla dirigenza di Viale della Liberazione.

