Verso il derby: fiducia a Padelli, si spera in Eriksen ‘alla Sneijder’

INTER-MILAN DERBY – Con il comunicato che attesta le condizioni di Handanovic, per il derby potrebbe esserci la concreta possibilità di doversi affidare a Padelli come accaduto ieri ad Udine. L’ex Torino, che sicuramente non è sui livelli del titolare, ha comunque dato sicurezza ad un reparto che a Udine ha retto benissimo contro le offensive bianconere. Per domenica sera potrebbe rientrare tra i ranghi Brozovic dall’inizio, mentre si spera in un debutto alla grande per Eriksen in tema stracittadina, magari sulla falsa riga di Sneijder quando venne impiegato da Mourinho dall’inizio nel famoso derby d’agosto nell’anno del ‘Triplete’…

