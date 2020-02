Calciomercato Inter, Handanovic tra derby ed erede | E’ sfida a due

Gli ultimi rumors di calciomercato Inter tornano a parlare del possibile erede di Samir Handanovic che inizialmente farebbe da vice al portiere sloveno

E’ Samir Handanovic il grande dubbio di Conte in vista del derby col Milan di Ibrahimovic (svedese verso il recupero) di scena domenica prossima a ‘San Siro’. Il portiere sloveno è alle prese con una infrazione al quinto dito della mano sinistra che lo ha già costretto a saltare il match con l’Udinese vinto 2-0 da Lukaku e compagni. Le ultime da Appiano sostengono che in questa settimana si allenerà con un tutore per capire se potrà essere in grado di scendere in campo nella stracittadina milanese. In caso di nuovo forfait, ritoccherebbe ovviamente al secondo Padelli difendere la porta nerazzurra.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, pentimento tardivo | In estate sarà cessione

Calciomercato Inter, Handanovic e l’erede: duello tra portieri di Serie A

Il nome di Handanovic è tornato anche al centro delle voci di calciomercato, in merito al suo possibile erede. In scadenza fra un anno e mezzo, con possibilità concrete che a breve possa giungere l’ufficialità del rinnovo fino al giugno 2022, l’intenzione della dirigenza di Viale della Liberazione è quella lasciargli i galloni da titolare pure nella prossima stagione, affiancandogli però già l’erede che per un anno gli farebbe solamente da vice, con il sopracitato Padelli che retrocederebbe al ruolo di terzo. Al momento sembra essere corsa a due per la sua eredità, coi candidati che già militano nel nostro campionato di Serie A. Uno è il classe ’98 Ionut Radu, di proprietà Inter che nella finestra invernale che si è da poco conclusa è stato girato in prestito al Parma dato che al Genoa era finito dietro Perin, l’altro è Juan Musso dell’Udinese affrontato proprio due giorni fa. Secondo ‘Tuttosport’ il rumeno è in pole, ma l’argentino sembra avere molti ‘sponsor’ in casa nerazzurra.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, scambio shock col Napoli!