Causio: “Brozovic ha cambiato il volto della squadra di Conte”

Inter, l’ex giocatore Franco Causio ha voluto dare un parere sui tre nuovi arrivati in casa nerazzurra. Poi ha elogiato Marcelo Brozovic che con il suo ingresso a Udine ha cambiato la partita

INTER CAUSIO INTERVISTA/ L’ex giocatore Franco Causio, una carriera alla Juventus ma anche un anno in nerazzurro, nella stagione 1984/85 in cui seppe farsi comunque apprezzare, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb Radio, per avere un parere sui tre nuovi arrivati in casa nerazzurra.

Queste le sue dichiarazioni in merito: “Antonio ha avuto un’esperienza in Inghilterra, quindi li ha voluti lui quei giocatori arrivati nel mercato di gennaio. Ho visto Moses e Young, si sono già inseriti bene. Eriksen ha avuto un po’ più di difficoltà, anche per il ruolo che ricopre, ma può fare la differenza. Poi ho visto bene Brozovic, che ha cambiato il volto dell’Inter. Con questi l’Inter si è avvicinata alla Juve. Insieme alla Lazio possono lottare fino alla fine. E la Lazio è la squadra più in forma al momento”.