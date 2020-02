Calciomercato Inter, Lautaro al Barcellona | L’annuncio di Abidal

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Lautaro Martinez e il suo futuro che potrebbe davvero essere al Barcellona

Purtroppo per Conte, e di conseguenza per l’Inter, Lautaro Martinez salterà l’importantissimo derby col Milan in programma domenica sera in un ‘Meazza’ che sarà certamente tutto esaurito. L’argentino dovrà infatti scontare il secondo e ultimo turno di squalifica, rimediata a causa dell’espulsione nel finale del match casalingo contro il Cagliari. Al posto dell’ex Racing dovrebbe stavolta giocare Alexis Sanchez, autore di un buon spezzone di gara domenica scorsa alla ‘Dacia Arena’ contro l’Udinese.

Calciomercato Inter, Barcellona su Lautaro: Abidal esce allo scoperto

Anche se non ha giocato e non potrà giocare fra quattro giorni, i riflettori su Lautaro restano accesi in chiave calciomercato. ‘Colpa’ del Barcellona e di Abidal, il quale al ‘Mundo Deportivo’ ha nuovamente spalancato le porte all’approdo del ‘Toro’ nel club blaugrana: “In estate ingaggeremo sicuramente un numero 9 – le parole del direttore sportivo del Barça – Ovviamente ad oggi non ho il budget. Devo lavorare d’anticipo, stare attento a cosa accade nei club e poi provare a convincere il giocatore. Questo è il mio lavoro, poi se la parte finanziaria mi dice che l’affare si può fare, bene, altrimenti cambio obiettivo. Però sì, Lautaro mi piace, ma ho anche altri nomi che mi piacciono. Nel suo ruolo ora è tra i primi cinque o sei al mondo. Se l’arrivo di Martinez precluderebbe quello di Neymar? Dipende dalla pianificazione, dai passaporti, da tante cose. Però avere giocatori di talento come Lautaro, Neymar o altri, sarebbe sempre una cosa positiva per il club. Se lo vedo impossibile? No, niente è impossibile. Cercheremo di lavorare per questo obiettivo, poi se non si potrà cercheremo comunque i migliori rinforzi per la squadra”. Secondo indiscrezioni il Barcellona è sempre più convinto della bontà dell’investimento per Lautaro, ‘sponsorizzato’ da Leo Messi e che nel caso raccoglierebbe l’eredità di Luis Suarez. La clausola da 111 milioni di euro non spaventa affatto i catalani.

