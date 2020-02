Perisic tornerà a Milano: ecco perché il Bayern Monaco non vuole riscattarlo

INTER RISCATTO PERISIC – L’Inter riabbraccerà Perisic a fine stagione. Nonostante con il Bayern Monaco non stia disputando una brutta stagione, l’infortunio che gli è capitato nelle ultime ore rischia però di compromettere il riscatto e dunque il suo futuro in Baviera: il croato, infatti, ha rimediato una frattura alla caviglia in seguito ad uno scontro in allenamento con Odriozola. Perisic potrebbe essere costretto a fermarsi per almeno un mese con allegato intervento chirurgico.

