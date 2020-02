Scacco matto Mertens: vicino il rinnovo con il Napoli

INTER MERTENS – Scacco matto all’Inter da parte di Dries Mertens: dopo gli abboccamenti degli ultimi mesi, oggi è stata riportata l’indiscrezione da parte del ‘Corriere dello Sport’ della possibilità che possa rinnovare con il Napoli. Per lui sarebbe pronto un biennale da 4,2 milioni di euro, mentre il belga preme per avere un triennale a 5 milioni. L’Inter rimane comunque in corsa per prenderlo.

