Vice Lukaku: retroscena sul mancato arrivo di Slimani

INTER VICE LUKAKU – Emerge un retroscena sul vice Lukaku e in particolare su Islam Slimani: secondo il sito magrebino ‘Competition’, il Leicester chiedeva 2,5 milioni di euro per il prestito fino a giugno, mentre il Monaco, club dove attualmente gioca in prestito, ha preteso un indennizzo da 4,5 milioni, richieste troppo onerose per il club nerazzurro che ha deciso di dire di no anche per una questione economica.

