Può tornare Cancelo: il City e Mendes trattano l’addio

INTER CANCELO – Joao Cancelo potrebbe tornare all’Inter. L’esterno portoghese è già in uscita dal Manchester City e Guardiola starebbe pensando di cederlo per poter puntare su altri tipi di giocatori. Secondo ‘Don Balon’, oltre all’Inter ci sarebbe anche il Barcellona che potrebbe dover sostituire Semedo. A complicare il ritorno in nerazzurro del giocatore portoghese è la valutazione: 60 milioni di euro.

