Calciomercato Inter, shock Tonali | Respinta super offerta

Tonali è uno dei migliori talenti del calcio italiano e internazionale. In corsa per il suo cartellino c’è anche l’Inter, intanto spunta un clamoroso retroscena di calciomercato che lo vede protagonista

C’è anche l’Inter nella corsa al cartellino di Sandro Tonali, ‘stellina’ del Brescia e uno dei migliori talenti in assoluto del calcio italiano nonché internazionale come confermano gli interessamenti nei suoi confronti di top club come Liverpool e Real Madrid. In teoria il classe 2000 potrebbe essere l’erede di Marcelo Brozovic, che sappiamo essere molto ambito sul calciomercato. Proprio stamane si è parlato di un suo possibile approdo al Chelsea qualora l’italo-brasiliano Jorginho traslocasse a Torino, sponda Juventus.

Calciomercato Inter, Tonali obiettivo complicato: retroscena clamoroso!

CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter che per accaparrarsi Tonali dovrebbe sorpassare diversi e complicati ostacoli. Il più grosso è sicuramente rappresentato dalla Juventus, la quale ad oggi viene data in pole poiché in trattativa avanzata soprattutto col ragazzo e il suo entourage. I bianconeri hanno quindi mosso passi importanti e sono pronti a giocare d’anticipo proponendo a Cellino un’offerta cash più almeno un paio dei suoi giovani attualmente sparsi in giro per l’Italia. Anche per la ‘Vecchia Signora’, comunque, la strada non sarà in discesa poiché il numero uno delle ‘Rondinelle’ non ha affatto intenzione di fare sconti per il cartellino del 19enne. Come dimostra il rifiuto, svelato stamane da ‘La Gazzetta dello Sport’, dell’offerta da ben 50 milioni di euro presentata a gennaio dalla ‘scatenata’ Fiorentina di Rocco Commisso.

