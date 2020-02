Calciomercato Inter, due giocatori per Lautaro | Il Barcellona ci prova

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Lautaro Martinez con il Barcellona deciso a strapparlo ai nerazzurri. Possibile offerta due per uno

Il Barcellona, con Abidal, è uscito definitivamente allo scoperto circa la volontà di accaparrarsi Lautaro Martinez. “In estate ingaggeremo sicuramente un numero 9 – ha detto il Ds ancora sulla graticola dopo lo ‘scontro’ con Messi – Ovviamente ad oggi non ho il budget. Devo lavorare d’anticipo, stare attento a cosa accade nei club e poi provare a convincere il giocatore. Questo è il mio lavoro, poi se la parte finanziaria mi dice che l’affare si può fare, bene, altrimenti cambio obiettivo. Però sì, Lautaro mi piace, ma ho anche altri nomi che mi piacciono. Nel suo ruolo ora è tra i primi cinque o sei al mondo”.

Calciomercato Inter, obiettivo Lautaro: offerta ‘due per uno’ del Barcellona

Indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Spagna sostengono che il Barcellona non abbia alcun timore della clausola risolutiva fissata a 111 milioni di euro, anzi che stia pensando di pagarla per intero nel periodo ovviamente di validità, vale a dire dal 1° al 15 luglio. Non si può escludere, tuttavia, che la società blaugrana possa provare a strappare l’argentino all’Inter mettendo sul piatto una proposta inferiore più però due giocatori in qualità di contropartite. In tal senso i prescelti potrebbero essere Arturo Vidal, a lungo inseguito da Marotta e ‘sogno’ di Conte a gennaio, e Nelson Semedo, terzino portoghese da tempo dato in uscita oltre che nel mirino della Juventus. Inutile ma doveroso sottolineare che una tale offerta difficilmente verrebbe accettata dalla società di Viale della Liberazione. Nei piani di Suning non c’è la cessione del ‘Toro’, a meno che non venga pagata la clausola, che va detto l’Inter sta provando a togliere o come minimo ad innalzare nelle discussioni per il rinnovo con l’entourage del classe ’97.

