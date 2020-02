Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la clamorosa indiscrezione proveniente dalla Spagna che riguarda un attaccante in scadenza a giugno

Ad oggi la società di Viale della Liberazione non ha intenzione di confermare Alexis Sanchez anche per la prossima stagione. Questo significa che a giugno l’attaccante cileno, rientrato da circa un mese dall’operazione alla caviglia sinistra, farà ritorno al Manchester United proprietario ancora del suo cartellino. Nei piani di Marotta e dello stesso Conte c’è da tempo un nome ben preciso per rimpiazzare ‘El Nino Maravilla’, vale a dire Dries Mertens attualmente in scadenza di contratto con il Napoli.

Calciomercato Inter, ‘bomba’ dalla Spagna su Mertens!

A quanto pare l’Inter garantisce a Mertens un contratto triennale da 5 milioni di euro a stagione, per un investimento complessivo di Suning da circa 30 milioni di euro lordi. La proposta interista sarebbe però insufficiente, o comunque inferiore a quella della Juventus che, in Spagna, danno clamorosamente a un passo dal chiudere l’ingaggio del classe ’87 a costo zero. Stando alle indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Don Balon’, manca solo l’annuncio – impossibile, nel caso, possa giungere adesso o nelle prossime settimane – circa l’approdo di Mertens a Torino, alla corte del suo ‘mentore’ Sarri.

