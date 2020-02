Inter-Milan, Pioli in conferenza: ”Non temo nessuno e non invidio Conte”

INTER-MILAN, PIOLI – Conferenza stampa per Pioli in vista della gara contro l’Inter di domani sera. Queste le frasi più significative del tecnico, ex della gara: “Domani faremo una grande partita, cercheremo di mettere in campo quella ferocia agonistica che serve per vincere la partita. In questo senso, Ibrahimovic è l’uomo che incarna al meglio questi valori: dobbiamo avere la sua faccia, cattiva e determinata. Domani sarà a disposizione. Eriksen? La sua posizione non ci preoccupa. La formazione è quasi interamente decisa, vediamo: non è escluso che oltre ad Ibra faccia giocare anche Rebic e Leao insieme. L’unico che non ci sarà è Krunic. Conte? Non gli invidio nulla. Le prossime 16 partite ci diranno se siamo da Europa” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan