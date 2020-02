Procuratore Vertonghen: “Ci sono molte squadre interessate a Jan”

Inter, il procuratore del difensore del Tottenham Jan Vertonghen, ha voluto dare la sua opinione sul futuro del suo assistito, che ha il contratto in scadenza con il club inglese a fine stagione

INTER VERTONGHEN AGGIORNAMENTO/ L’agente del difensore del Tottenham Jan Vertonghen, De Mul, è stato intervistato da ‘HLN’, per avere un parere sul futuro del suo assistito. Queste le sue parole: “”Vuole giocare ancora ai massimi livelli per più tempo possibile. Ha 32 anni ma ha ancora ambizione: ora la sua priorità assoluta è il campionato europeo“. Gli hanno domandato se rinnoverà con il Tottenham e lui ha spiegato: “Ha molto rispetto per il Tottenham e la società rispetta lui: al momento non abbiamo un accordo, ma non escludo nulla. Ci sono molte squadre interessate a Jan ma il Tottenham rimane un’opzione interessante per noi. La porta è ancora aperta“.

