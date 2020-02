Rossi: “Scaramanticamente dico che vincerà il Milan”

Inter-Milan, Valentino Rossi, noto campione di MotoGp e tifoso nerazzurro ha voluto dare un parere sulla sua squadra e sul derby di Milano che si disputerà domani sera

INTER-MILAN ROSSI/ Il moto mondiale inizierà tra un mese e mentre si sta preparando, forse per la sua ultima stagione, Valentino Rossi è stato intervistato da SkySport per avere un parere sul derby che si giocherà domani sera allo stadio Meazza di Milano. Queste le sue dichiarazioni: “Sanchez e Lukaku sono quei tipi di giocatori che possono risolvere partite come il Derby. Mi piace molto l’Inter quest’anno. Piace a tutti i tifosi, abbiamo una squadra forte, con Conte giochiamo bene. Di lui mi piace il mordente, la sua voglia di vincere.

