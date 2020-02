Savino: “Io e Amadeus saremo al derby di Milano”

Inter-Milan, i due protagonisti del Festival di Sanremo Amadeus e Nicola Savino hanno confermato la loro presenza al derby di Milano che si svolgerà domani sera allo stadio Meazza di Milano

INTER-MILAN AMADEUS-SAVINO/ Il presentatore del Festival di Sanremo Amadeus, è stato intervistato durante la trasmissione di Rai Sport ‘Dribbling’. Queste le sue parole, in vista del derby di domani sera al Meazza contro il Milan: “Domenica parto per Milano con la famiglia per vedere il Derby, non vedo l’ora”. Poi ha aggiunto: “Fiorello tornerà a Roma, anche lui è interista ma la vedrà da casa”. Gli hanno domandato, se ci sarà anche l’altro interista impegnato nel Festival Nicola Savino e lui ha confermato: “Sì sì, ci saranno molti interisti”.

Lo stesso Savino, ha ulteriormente avallato le parole di Amadeus e ha dichiarato: “A dire la verità domenica andrò anche abbastanza vicino ad Amadeus, di lato. Ogni tanto ci sentiamo durante il Festival di Sanremo e ci diciamo: ‘Oh, domenica c’è il derby‘, nonostante tutte le cose che avremmo da dirci. Se la gente sapesse…” E conclude la frase con un un bel sorriso.