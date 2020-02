Sogni Vidal e Rakitic, annuncio bomba dalla Spagna

INTER VIDAL RAKITIC – Annuncio bomba dalla Spagna: Ivan Rakitic e Arturo Vidal possono partire a giugno. A riferirlo è Eric Abidal alla stampa spagnola: “Noi vogliamo tenere i migliori ma sappiamo che ad un certo punto età e motivazioni contano molto per noi e per gli interessati. Nel caso di Vidal e Rakitic, posso affermare che a loro spetterà l’ultima parola sul loro futuro: saranno loro a prendere la decisione, ma dobbiamo essere preparati per ogni evenienza” ha detto. Dunque, potrebbero esserci importanti novità a breve per questi due giocatori…

