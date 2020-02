De Paul non tramonta: l’argentino continua ad incantare Conte

De Paul non tramonta: l’argentino continua ad incantare Conte

INTER DE PAUL – Rodrigo De Paul continua ad incantare l’Inter e Conte con le sue giocate e soprattutto con la sua continuità. Il numero 10 dell’Udinese potrebbe finalmente vestire il nerazzurro al termine di questa stagione nonostante la folta concorrenza e il prezzo che continua a salire. Tuttavia, la sua duttilità potrebbe risultare fondamentale per Conte e anche per questo motivo l’Inter non intende mollarlo facilmente.

