Eriksen: ”Atmosfera e tifo fantastici, vittoria molto speciale”

INTER ERIKSEN – Non poteva esserci debutto migliore per Christian Eriksen alla sua prima stracittadina milanese. Il centrocampista danese si è distinto negli ultimi 20 minuti con un calcio di punizione da brividi che avrebbe meritato decisamente maggior fortuna. Tuttavia, ai microfoni della stampa danese, si sente decisamente appagato e soddisfatto di quanto fatto ieri sera: “E’ stata una grande esperienza, vincere così in rimonta è molto speciale. L’atmosfera e il tifo sono fantastici, qui senti davvero la spinta dei tifosi da quando arrivi con l’autobus. La punizione? All’inizio pensavo di chiamare uno schema, poi ho optato per il tiro perché mi sono accorto che la difesa del Milan era ben posizionata. Anche Brozovic mi aveva esortato a tirare. Se fosse entrata sarebbe stata l’apoteosi di un derby fantastico” ha concluso.

