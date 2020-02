Suarez: “Per lo scudetto è sulla buona strada”

Inter, l’ex centrocampista della Grande Inter Luisito Suarez ha voluto dareil suo parere sulla squadra di Antonio Conte dopo la bella vittoria nel derby contro il Milan

INTER SUAREZ DICHIARAZIONI/ L’ex centrocampista della Grande Inter di Helenio Herrera Luisito Suarez, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss per avere un parere sulla squadra di Antonio Conte. Queste le sue dichiarazioni iniziali: “L’Inter sta andando bene ultimamente, ma non c’è ancora la sicurezza della continuità necessaria per vincere qualcosa di importante. Per lo scudetto è comunque sulla buona strada”.

Dopo la bella vittoria con il Milan, ecco il pensiero dell’ex calciatore: “È stata importante la vittoria del derby. Dà maggiore fiducia e sicurezza alla squadra e all’allenatore. Credo che l’esame definitivo sarà la partita con la Lazio. Eriksen è un buon giocatore e penso che sarà importante per l’Inter. Sarà dura vincere il campionato perché la Juventus va forte”.