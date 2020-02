Da Lautaro a Mertens, ecco le formazioni ufficiali del match Inter-Napoli valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Napoli, gara valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia in programma fra circa un’ora allo stadio ‘Meazza’. Confermate le indiscrezioni delle ultime ore, con Conte che rilancia Lautaro e Bastoni dal primo minuto non dando un turno di riposo a Lukaku, che davanti tornerà a far coppia con il ‘Toro’. Preferito Sensi a Eriksen, sugli esterni Moses e Biraghi. Il baby Esposito nemmeno in panchina a causa di una elongazione al retto femorale destro. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. Gattuso sorprende lasciando fuori Insigne oltre che l’ex Politano e Koulibaly: nel 4-3-3 Mertens punta centrale e Zielinski attaccante esterno.

Formazioni Ufficiali Inter-Napoli

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro. A disp.: Handanovic, Stankovic, Berni, Godin, Sanchez, Vecino, Ranocchia, Young, Borja Valero, Eriksen, D’Ambrosio, Candreva. All.: Conte

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Callejon, Mertens, Zielinski. A disp.: Meret, Karnezis, Allan, Llorente, Lozano, Luperto, Politano, Insigne, Koulibaly, Lobotka, Milik. All.: Gattuso

ARBITRO: Calvarese di Teramo

