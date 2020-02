Gagliardini: “Sono andato da Cattelan e ho segnato al Cagliari”

Inter, il protagonista della trasmissione ‘Unboxing’ in onda sul canale ufficiale nerazzurro è stato Roberto Gagliardini. Tra un aneddoto e l’altro ha spiegato da dove arriva la sua esultanza ‘bergamasca’

INTER GAGLIARDINI DICHIARAZIONI/ Come ogni giovedì, da qualche settimana a questa parte, su InterTv va in onda ‘Unboxing’, una trasmissione che vede protagonisti i giocatori nerazzurri. Durante l’intervista, i calciatori raccontano fatti e aneddoti che riguardano la loro vita fuori e dentro il campo. Il protagonista della puntata di oggi è stato Roberto Gagliardini.

Gli hanno chiesto una spiegazione sulla sua esultanza ‘bergamasca’ e lui ha spiegato: “E’ stata una coincidenza. Non avevo ancora segnato dopo un po’ di partite giocate nell’Inter, allora sono andato da Cattelan per cercare di fare questo gol. In puntata lui mi disse di scegliere un’esultanza e io scelsi quella della polenta (il gesto che si fa col mestolo per prepararla ndr); il caso ha voluto che segnassi la mia prima rete la giornata dopo contro il Cagliari“.