Martinez: “Pronto un contratto da 14 milioni di euro annui da un club estero”

Inter, l’attaccante Lautaro Martinez è seguito sia da Barcellona che da Real Madrid che sono pronte a pagare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro. La squadra di Zidane avrebbe anche pronto un contratto da 14 milioni annui per il calciatore

INTER LAUTARO AGGIORNAMENTO/ Nella sfida di Coppa Italia contro il Napoli è stato probabilmente il migliore in campo dei nerazzurri e, nonostante la prova opaca della squadra, è stato tra i pochi a salvarsi. L’attaccante dell‘Inter Lautaro Martinez, dopo essere stato costretto a saltare le ultime due partite di campionato per squalifica, è rientrato in coppa Italia e ha fatto subito bene, non per nulla è seguito da diverse squadre europee pronte a pagare la clausola rescissoria. Come ha spiegato ‘Tyc sport’, non è solo il Barcellona a volere Lautaro, ma anche i loro ‘nemici’ del Real Madrid, sarebbero pronti a investire 111 milioni di euro per portare l’attaccante alla corte di Zinedine Zidane. Il quotidiano argentino, ha inoltre aggiunto che la squadra spagnola avrebbe pronto un contratto da 14 milioni di euro per il giocatore.

In questo momento, il calciatore nerazzurro è concentrato sulla sua stagione, che per ora lo vede con uno score di 16 reti, 11 in campionato e 5 in Champions League, con anche quattro assist e a Milano si trova bene, quindi potrebbe anche decidere di prolungare ulteriormente il suo contratto che è in scadenza nel 2023. La società meneghina pensava che la clausola da 111 milioni di euro, fosse sufficiente per scoraggiare gli altri club, ma visto il rendimento del giocatore la cifra è troppo bassa ed è quasi un affare, quindi va sicuramente portata ad un valore più elevato, oppure eliminata per evitare brutte sorprese.