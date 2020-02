Blitz Juve per Tonali: incontro domenica dopo la gara di Brescia

INTER TONALI – In occasione di Juventus-Brescia, i bianconeri potrebbero cercare di superare l’Inter nella corsa a Tonali, centrocampista delle ‘rondinelle’ che vanta già una valutazione di circa 50 milioni di euro. Oggetto del desiderio delle due big, i dirigenti bianconeri avranno l’occasione di parlare con la dirigenza e probabilmente anche con l’agente del giocatore per portarsi avanti nella trattativa. Cellino spera nell’asta al rialzo anche con le big estere per far alzare il prezzo.

