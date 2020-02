Le ultime news mettono in evidenza l’ennesimo infortunio per il centrocampista della squadra di Conte. Il giocatore salterà sicuramente Lazio-Inter

Niente Lazio-Inter per Stefano Sensi, il centrocampista ha rimediato l’ennesimo infortunio stagionale. Come riporta il sito ufficiale del club nerazzurro, “si è sottoposto oggi a esami strumentali al piede sinistro, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a seguito di un trauma contusivo subito nel corso della gara contro il Napoli. Gli accertamenti hanno evidenziato un’infrazione allo scafoide. Le sue condizioni saranno rivalutate settimana prossima“. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Sensi ko, salta Lazio-Inter e non solo: ‘variante’ Eriksen all’Olimpico

Visti gli stop precedenti, il calciatore umbro potrebbe saltare anche le due gare di Europa League col Ludogorets, in programma giovedì 20 e 27 febbraio oltre alla gara di campionato di domenica 23 contro la Sampdoria. Nella prossima settimana se ne saprà comunque di più, soprattutto se Sensi potrà essere recuperato almeno per il big match con la Juventus di scena il 1° marzo all”Allianz Stadium’ di Torino.

La sua presenza nella gara con la Lazio di Simone Inzaghi, perlomeno da titolare, non era comunque prevista: Conte sembrava e sembra tutt’ora intenzionato a riproporre la linea di centrocampo schierata nel derby col Milan, che prevede Candreva e Young larghi sugli esterni e Brozovic al centro affiancato da Barella e Matias Vecino, con Eriksen quindi ancora destinato a partire dalla panchina. Ma non si escludono sorprese, come la presenza proprio del danese dal primo minuto, magari da trequartista alle spalle di Lukaku-Lautaro, con Brozovic e Barella in mediana. Staremo a vedere.

