Ballotta: “Lazio-Inter partita a viso aperto ed equilibrata”

Lazio-Inter, l’ex portiere di entrambe le squadre Marco Ballotta ha voluto dare la sua opinione sia sulla sfida di domani sera all’Olimpico sia sulla situazione che sta vivendo il suo collega Daniele Padelli

LAZIO-INTER BALLOTTA/ L’ex portiere Marco Ballotta, è stato intervistato da Radio Deejay per avere un’opinione sulla sfida di domenica sera allo stadio Olimpico tra Lazio e Inter, anche perché il calciatore ha militato in entrambe le squadre. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Vedere queste due squadre nei primi posti è una bella sensazione. Il campionato è avvincente e non c’è più la Juventus acchiappatutto. Penso che i bianco-celesti siano favoriti perché hanno dalla loro il fatto che giocano in casa, ma le forze in campo sono equilibrate. Credo che sarà una partita a viso aperto, entrambe vorranno fare la partita e lo spettacolo ne trarrà beneficio”.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan

Gli hanno chiesto un parere sul suo collega Padelli e lui ha detto: “Il suo ruolo è quello del secondo portiere, è stato preso per quello ed è nel pieno della sua esperienza. Handanovic ha giocato praticamente sempre e gli ha concesso poco spazio, dopo tre anni senza giocare ci sta che sia difficile, ma credo che Padelli abbia l’esperienza necessaria per giocare questo tipo di partite. Oggi il ruolo del portiere è cambiato, bisogna essere bravi più con i piedi che con le mani”.