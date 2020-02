Caso Padelli-Viviano, l’annuncio: ”Marotta e Conte hanno deciso”

INTER PADELLI VIVIANO – L’annuncio arriva direttamente dall’agente di Padelli a ‘Cittaceleste.it’: l’Inter non prenderà Viviano. “Daniele ha fatto delle buone prestazioni quando è stato chiamato in causa, era motivato e sereno e ha giocato bene. Sicuramente contro la Lazio servirà una prestazione di livello perché la posta in palio è davvero alta. Viviano? Non credo che arriverà, almeno stando a ciò che dice Marotta…” ha concluso.

