Conferme dall’Inghilterra: Marotta forte su Aubameyang

INTER AUBAMEYANG – Pierre-Emerick Aubameyang è il forte obiettivo dell‘Inter per la prossima stagione. La conferma arriva direttamente dal ‘Daily Mirror’, secondo cui il club milanese sarebbe al momento in pole per prendere il bomber, che recentemente ha rifiutato il rinnovo e potrebbe andare via a giugno. L’ex Milan vuole giocare la Champions e per l’Inter potrebbe trattarsi di un colpo pazzesco poiché a giugno gli rimarrà soltanto un anno di contratto, dunque Marotta potrebbe strapparlo ad un prezzo decisamente molto conveniente.

