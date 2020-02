Europa League: il Ludogorets avvisa i nerazzurri con 6 reti al Botev

Inter, un osservatore della squadra meneghina ha assistito oggi pomeriggio alla goleada del Ludogorets, la squadra che settimana prossima sfiderà i nerazzurri nell’andata di Europa League

INTER EUROPA LEAGUE AVVERSARI/ Oggi pomeriggio si è disputata presso la Ludogorets Arena di Razgrad, la sfida tra i prossimi avversari dell’Inter nei sedicesimi di Europa League e il Botev Vraca. Ad assistere all’incontro era presente anche un osservatore della squadra nerazzurra, per vedere dal vivo la formazione bulgara. In questo momento il Ludogorets si trova in testa alla classifica del campionato con 7 punti di vantaggio sul Levski Sofia, che oggi ha pareggiato a reti inviolate il derby con il Cska. Per quanto riguarda la prossima avversaria dei nerazzurri, ha sbrigato abbastanza agevolmente la pratica con il Botev, che tra l’altro si trova 13esimo e penultimo in classifica, visto che già nel primo tempo era in vantaggio di due reti e nella ripresa ne ha segnate altre quattro.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan

In ogni caso dopo la sconfitta casalinga nella semifinale di andata di Coppa Italia, un altro passo falso anche nella competizione europea, non sarebbe sicuramente accettabile, soprattutto visto l’avversario che si andrà ad affrontare. La squadra nerazzurra giocherà la gara di andata proprio in Bulgaria giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 18,55, il ritorno allo stadio Meazza è previsto per il 27 febbraio alle ore 21.00.