Calciomercato, sprint per Kumbulla | Ecco il piano dell’Inter

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Marash Kumbulla obiettivo più concreto dei nerazzurri in vista della prossima sessione estiva

L’Inter fa sul serio per Marash Kumbulla. I nerazzurri vogliono davvero mettere le mani sul giovanissimo, è un classe 2000, e talentuoso difensore del Verona. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato del ‘Corriere dello Sport’, Marotta e il suo team hanno un piano per anticipare la concorrenza che comprende club del calibro del Manchester United. In corsa dovrebbe esserci poi ancora il Napoli, che un mese fa aveva trovato l’intesa col Verona sulla base di 25 milioni di euro, non raggiungendo però un accordo col calciatore che a quanto pare preferisce trasferirsi alla corte di Conte. Gli scaligeri vogliono almeno 30 milioni e senza contropartite, ma i nerazzurri potrebbero avvicinarsi a quella cifra aggiungendo i cartellini di Dimarco e Salcedo, già in prestito nel club di Setti. Occhio poi anche alla ‘carta’ Chong, la ‘stellina’ olandese che l’Inter avrebbe in pugno.

