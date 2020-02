Calciomercato Inter | Offerto big a costo zero: Marotta ci pensa

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la possibilità dei nerazzurri di mettere a segno un importante colpo a zero per la difesa

In vista della prossima stagione l’Inter starà sicuramente facendo dei ragionamenti per ciò che concerne la difesa. In bilico c’è Skriniar, che potrebbe partire nel caso arrivasse una proposta shock, mentre si fa sempre più probabile la partenza di Diego Godin. Più dello slovacco, che dalla sua ha la giovane età, l’uruguagio ha dimostrato di essere poco se non per nulla adatto alla difesa a tre, per questo motivo la dirigenza nerazzurra sta valutando da tempo la possibilità di una separazione anche in considerazione del suo alto ingaggio: parliamo di circa 6 milioni di euro a stagione bonus compresi.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Lautaro verso il Barcellona | Le cifre dell’affare

Calciomercato Inter, via Godin e nuovo colpo a zero: le ultime

Godin è stato preso a costo zero l’estate scorsa e sempre a zero potrebbe arrivare il suo sostituto. Il ‘Corriere dello Sport’ ha rilanciato la candidatura di Jan Vertonghen, centrale belga in scadenza di contratto col Tottenham di José Mourinho. A quanto pare il classe ’87 è stato proposto di recente, e nuovamente alla dirigenza interista: possibile che venga deciso di cominciare una trattativa per il suo ingaggio, dato che il calciatore nativo di Sint-Niklaas interessa da tempo il club di Suning ed è di piede mancino, aspetto che potrebbe fare la differenza in ottica suo approdo ad Appiano. Nel caso ci sarebbe comunque da battere la concorrenza che comprende pure Juventus e Ajax.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter: Sensi pedina di scambio!

Vertonghen sarebbe il secondo affare a zero dalla Premier, visto che viene dato praticamente per certo l’arrivo della giovane stella olandese Chong, in scadenza però col Manchester United. Per il classe 2000 possibile prestito in un club di Serie A ‘amico’.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, un big in cambio di Icardi | Juve spiazzata

ESCLUSIVO: Padelli non basta | Tre piste per il vice Handanovic