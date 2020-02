Calciomercato Inter, Allegri al Chelsea con un nerazzurro | Lo scenario

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul possibile approdo di Allegri sulla panchina del Chelsea e il conseguente affare tra i ‘Blues’ e Suning

Potrebbe ripartire dall’Inghilterra, nello specifico da Londra Massimiliano Allegri. Secondo alcuni tabloid inglesi Lampard non è più così certo di restare sulla panchina del Chelsea anche nella prossima stagione. Per il ‘Daily Telegraph’ un possibile motivo che potrebbe portare al divorzio è il ‘trattamento’ che il tecnico sta riservando a Kepa, ricordiamo il portiere costato di più (80 milioni) nella storia del calciomercato.

Calciomercato Inter, Allegri al Chelsea: il primo colpo è nerazzurro!

Allegri è molto stimato in casa ‘Blues’, tanto che già qualche anno fa Abramovich sondò il terreno per un eventuale suo approdo. Ecco perché il tecnico livornese, ancora sotto contratto con la Juventus, potrebbe essere uno dei candidati più autorevoli a raccogliere l’eredità di Lampard. “Il futuro di Max è ancora da valutare – ha detto a ‘Gr Parlamento’ Giovanni Branchini, agente dell’ex mister bianconero – Credo che abbia però una predilezione per l’estero ma non ci sono trattative, né tantomeno accodi già fatti. Si aspetta la fase decisiva della stagione per vedere quali squadra decideranno di cambiare allenatore”. Sul classe ’67 c’è sicuramente il Manchester United, che al termine dell’annata potrebbe decidere di mandare via Ole Gunnar Solsjkaer.

In caso di approdo al Chelsea, Allegri potrebbe chiedere come primo ‘regalo’ l’acquisto di un centravanti, una delle ‘lacune’ della formazione londinese. Nella fattispecie l’acquisto di Mauro Icardi, suo ‘vecchio pallino’ che a quanto pare il Paris Saint-Germain non sarebbe più così propenso a riscattare al termine della stagione. Possibile un’offerta da 50 milioni, anche se poi andrebbe convinto l’argentino – per il quale resiste l’ombra della Juventus – a traslocare in Inghilterra.

