Clamoroso Allan: rinnovo e clausola rescissoria, nerazzurri gelati

INTER ALLAN – Da obiettivo di mercato a giocatore irraggiungibile: Allan può arrivare rinnovare il proprio contratto con il Napoli a cifre veramente importanti. Secondo ‘Il Mattino’, può firmare sino al 2023 ma con una clausola rescissoria fissata a 70 milioni di euro, cifra decisamente fuori portata per le italiane che speravano in una trattativa che potesse portarlo via a cifre decisamente inferiori.

