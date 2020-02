Bomba dalla Spagna: sogno Sergio Ramos a giugno

INTER SERGIO RAMOS – Sergio Ramos il colpo ad effetto a giugno? Nulla è impossibile in questo pazzo mercato. Il capitano del Real Madrid è in scadenza nel 2021 e secondo ‘As’ le trattative per il rinnovo sono al momento arenate: Il giocatore vorrebbe un prolungamento sino al 2023, il Real prende tempo ma deve sbrigarsi se non vuole essere costretta a cederlo in estate a prezzo di saldo. Oltre alle big estere, c’è spazio anche per le big italiane: Juventus ed Inter sono pronte a fare i propri passi per portarlo in Italia, con Marotta pronto a compiere un vero e proprio blitz per strapparlo alla concorrenza. Al momento si tratta solo di un’ipotesi che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan