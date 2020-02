Juventus-Inter, Sarri fa la conta dei diffidati: tre big a rischio

JUVENTUS-INTER DIFFIDATI – Juventus-Inter si giocherà domenica 1 marzo ma le due squadre già si preparano per questo importante scontro diretto in piena zona Champions ed Europa League. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, Sarri ha qualche preoccupazione legata alle situazioni di de Ligt, Cuadrado e Dybala, tutti diffidati e dunque a rischio per la gara contro la Spal del prossimo weekend.

