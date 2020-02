Europa League, Ludogorets-Inter | Le formazioni Ufficiali

Da Eriksen a Wanderson, ecco le formazioni ufficiali della gara Ludogorets-Inter valevole per l’andata dei sedicesimi di Europa League

Sono ufficiali le formazioni di Ludogorets-Inter, sfida d’andata dei sedicesimi di Europa League. Confermate tutte le indiscrezioni della vigilia: Conte lancia dal primo minuto Sanchez e soprattutto Christian Eriksen, almeno sulla carta nel ruolo di mezz’ala sinistra. Davanti turno di riposo per Lukaku, sarà quindi Lautaro Martinez ad affiancare il cileno. In difesa Godin e D’Ambrosio ai lati di Ranocchia, che giocherà la sua 200esima partita con la maglia nerazzurra. Sugli esterni Moses e Biraghi, in mezzo al campo Vecino e, appunto, l’ex Tottenham ai lati di Borja Valero chiamato a non far rimpiangere Brozovic. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. Bulgari col 4-3-3 e senza una punta di ruolo: out Keseru, nemmeno in panchina.

Formazioni ufficiali Ludogorets-Inter

LUDOGORETS (4-3-3): Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Dyakov, Abel, Souza; Marcelinho, Swierczok, Wanderson. A disp.: Stoyanov, Tawatha, Biton, Tchibota, Ikoko, Badji, Moti. All.: Vrba

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, Ranocchia, D’Ambrosio; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lautaro, Sanchez. A disp.: Stankovic, de Vrij, Lukaku, Young, Barella, Pirola, Candreva. All.: Conte

ARBITRO: Del Cerro Grande (SPA)

