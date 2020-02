Presidente Slavia Sofia: “Noi bulgari siamo un popolo tosto”

Ludogorets-Inter, il presidente dello Slavia Sofia Venceslav Stefanov si dice convinto della vittoria della squadra di casa. Ha inviato un messaggio anche alla squadra di Antonio Conte.

LUDOGORETS-INTER PRONOSTICO/ Questa sera alle ore 18,55 allo stadio Ludogorets Arena, la formazione di casa affronterà l’Inter nella sfida valida per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League. In vista di questo incontro il presidente dello Slavia Sofia Venceslav Stefanov, ha voluto inviare un messaggio di stima per la formazione bulgara, convinto della possibilità di una vittoria da parte della squadra allenata da Pavel Vrba.

Queste le sue dichiarazioni: “Il Ludogorets vincerà 2-1. Le grandi squadre sottovalutano sempre queste partite. L’Inter non è così forte. Da bulgaro prima ancora che da fan del Ludogorets sarei felice in caso di loro vittoria. Noi bulgari siamo un popolo tosto”. Un avviso anche per Antonio Conte e per gli undici che scenderanno in campo questa sera, che dovranno cercare di non far rimpiangere i ben 7 titolari rimasti a Milano.