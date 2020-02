Smacco Castrovilli: ”Felice di stare in viola”

Smacco Castrovilli: ”Felice di stare in viola”

INTER CASTROVILLI – Castrovilli non arriverà a Milano. Stando alle ultimissime dichiarazioni del centrocampista al ‘Corriere dello Sport’, l’affare non si concretizzerà in estate: “Sto bene qui, ho firmato il prolungamento perché credo nel progetto della Fiorentina – ha detto -. Voglio restarci a lungo e giocare la Champions League con questa maglia. Credo nel progetto di Commisso” ha detto il classe ’97, obiettivo delle big italiane.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan