Infortunio Handanovic, si proverà il tutto per tutto per la Juventus

INTER HANDANOVIC – Samir Handanovic salterà anche il match contro la Sampdoria per presentarsi nelle migliori condizioni possibili contro la Juventus. Lo sloveno sta cercando di forzare il recupero e non è escluso che possa presentarsi con un tutore per la delicata sfida scudetto del 1 marzo. Contro i genovesi toccherà ancora a Daniele Padelli, possibile titolare anche per la gara di ritorno contro il Ludogorets di Europa League.

