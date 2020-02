Burgnich: “Un allenatore funziona quando ha una società che lo appoggia”

INTER BURGNICH DICHIARAZIONI/ L’ex difensore della Grande Inter di Helenio Herrera Tarcisio Burgnich, è stato intervistato da TuttoSalernitana per avere un parere sulla squadra campana che sotto la guida di Ventura sta disputando un buon campionato ed è in piena zona play-off, ma non solo. L’ex calciatore non poteva esimersi dal dare un parere positivo anche sulla sua ex squadra e sul nuovo tecnico Antonio Conte nonostante gli abbiano fatto notare che Conte è molto “sponsorizzato” all’Inter, ma i nerazzurri sono dietro a Juventus e Lazio.

Queste le sue dichiarazioni in merito: “Mancano ancora tantissime gare alla fine del campionato e l’Inter ha tutte le carte in regola per competere fino alla fine pur avendo alti e bassi. In generale un allenatore funziona quando ha alle spalle una società che lo appoggia nelle sue scelte specialmente nei momenti difficili. Un connubio dal quale non si può prescindere“.