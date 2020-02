Europa League: per i bookmaker i nerazzurri sono i favoriti

Inter, dopo la bella vittoria contro il Ludogorets la squadra di Antonio Conte viene considerata la favorita per la vittoria finale della competizione europea davanti a inglesi e spagnole

INTER EUROPA LEAGUE BOOKMAKERS/ Nonostante le dichiarazioni di Antonio Conte in merito all’Europa League, che non sono particolarmente piaciute ai tifosi nerazzurri che sembrano invece tenerci, i bookmaker sono fiduciosi nei confronti dell’Inter, per quanto riguarda la competizione europea. La squadra meneghina, dopo la bella vittoria in trasferta contro il Ludogorets, viene considerata la favorita davanti alle squadre inglesi e spagnole. Ma vediamo nel dettaglio, le singole quote di alcune delle squadre più considerata per la vittoria finale, partendo proprio dall’Inter data a 6,5 appena dietro troviamo il Manchester United, a 7,50 e l’Arsenal, che dopo aver espugnato per 1-0 il sempre difficile campo dell’Olympiacos, è quotato 8. Alla stessa quota troviamo il Siviglia già vincitore di tre Europa League, tra l’altro consecutive dal 2014 al 2016 oltre a tre coppe Uefa, che sogna di tornare ai fasti precedenti. Da non sottovalutare nemmeno il Wolverhampton, che dopo aver rifilato un secco 4-0 all’Espanyol sono un’outsider che i bookmaker quotano a 9.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan

Per quanto riguarda l’altra squadra italiana, la Roma di Fonseca, la vittoria di misura contro il Gent ha lasciato abbastanza cauti gli scommettitori e per ora i giallo-rossi, al pari del Getafe, sono dati a 15.