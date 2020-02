Martinez: sul giocatore tre big europee, Marotta per ora attende

Inter, prosegue il corteggiamento a distanza delle grandi big europee per Lautaro Martinez. Ma per il momento nessuno sembra intenzionato a pagare la clausola ma preferiscono trattare con il club meneghino

INTER MARTINEZ AGGIORNAMENTO/ L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, è a digiuno di gol da quattro partite e molti stanno pensando che il giovane talento argentino sia distratto dalle voci di mercato, con tante squadre interessate in primis il Barcellona. Domani sera l’attaccante nerazzurro avrà la grande occasione contro la Sampdoria di riscattarsi e tornare alla rete, nel frattempo il direttore sportivo Beppe Marotta non ha fretta di rinnovargli il contratto che scadrà nel 2023, anche perché non servirebbe comunque a nulla per impedirgli di cambiare casacca. Come ha spiegato ‘Il Corriere dello Sport’, nonostante il calciatore abbia una clausola da 111 milioni di euro per il momento i club interessati, sembrano preferire interloquire con la società milanese e non andare direttamente a trattare con il giocatore, per poi pagare la clausola.

