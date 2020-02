Psg infastidito: salta il riscatto di Icardi, ecco perché

INTER PSG RISCATTO ICARDI – Il riscatto di Icardi potrebbe compromettersi. Come sostiene ‘Tuttosport’, il Psg è piuttosto irritato per il comportamento del giocatore e di alcuni compagni alla sua festa di compleanno, arrivata dopo la sconfitta dell’andata in Champions League e con alcuni atteggiamenti decisamente discutibili per società e tifosi. Gli stessi lamentano una professionalità non idonea e ciò potrebbe riflettersi sugli scenari futuri, vanificando i piani dell’Inter che auspicavano un pronto riscatto dei parigini per un giocatore ormai fuori dal progetto tecnico nerazzurro.

