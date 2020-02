Riscatto Perisic, brutte notizie dalla Germania

INTER RISCATTO PERISIC – Il riscatto di Perisic potrebbe complicarsi in casa nerazzurra. La frattura alla caviglia rimediata ad inizio 2020 complica e non poco il futuro del croato, fuori dal progetto tecnico nerazzurro e a rischio anche con il Bayern Monaco. Secondo ‘Sport 1’, il Bayern sta già cercando nuovi giocatori in quel ruolo, rendendo vana la richiesta del giocatore che avrebbe manifestato la volontà di rimanere in Germania anche per il prossimo anno. Un duro colpo per l’Inter che deve anche risolvere la grana Icardi.

