Aubameyang prima scelta di Conte: arrivano conferme

Pierre-Emerick Aubameyang è la prima scelta dell’Inter in caso di partenza di Lautaro. Sia fonti francesi che quelle inglesi parlano di un forte interessamento nerazzurro nei confronti dell’attaccante, prossimo a lasciare Londra per questioni sportive (vuole giocare la Champions) e contrattuali (è in scadenza nel 2021 e non intende rinnovare). L’Inter si garantirebbe una coppia gol di assoluto valore nonostante la partenza di uno dei possibili top player mondiali dei prossimi anni.

