Fontana: “Antonio è un osso duro, che porta entusiasmo e voglia di arrivare”

Inter, l’ex portiere Alberto Fontana ha dato il suo parere sia sul tecnico della squadra nerazzurra Antonio Conte, sia sull’avvincente sfida scudetto tra la squadra meneghina la Juventus e la Lazio

INTER FONTANA INTERVISTA/ L’ex portiere Alberto Fontana, è stato intervistato da Mediagol.it per avere un parere sia sul tecnico Antonio Conte, che sulla lotta scudetto tra Inter, Juventus e Lazio. Queste le sue parole, in merito all’allenatore dei nerazzurri: “Antonio è un osso duro, una volta che sale sul carroccio comanda lui: uno che porta entusiasmo e voglia di arrivare fino in fondo“. Per quanto riguarda la lotta scudetto ha spiegato: “L’Inter è meno forte della Juventus, ma avere un allenatore del genere sarà fondamentale in vista dell’ultima parte di stagione, una squadra che dà tutto senza lasciare nulla al caso. Se guardiamo l’organico la Juventus è un gradino sopra anche se a me quest’anno piace di meno perché prende troppi gol e di solito vince lo Scudetto che subisce meno”.

Sulla terza incomoda, la Lazio di Simone Inzaghi, ha dichiarato: “L’allenatore ha fatto benissimo finora, la sua squadra ha dalla propria parte la spensieratezza e quindi tende a giocare con la testa libera. Il gap come giocatori è importante”.