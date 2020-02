Emergenza Coronavirus, scontro sul recupero di Inter-Sampdoria

L’emergenza coronavirus condiziona anche le ultime news Inter. E’ scontro sulla data di recupero della partita contro la Sampdoria di Serie A.

E’ sempre più emergenza coronavirus in Italia. Lo scorso week end sono state rinviate quattro partite del campionato di Serie A tra cui Inter-Sampdoria, mentre nel prossimo finesettimana sei gare si disputeranno a porte chiuse. Non è ancora dato sapere quando i tifosi potranno tornare a vedere le partite allo stadio, ma il problema adesso è trovare una data per il recupero dei match non disputati. Secondo le ultime indiscrezioni i nerazzurri spingono per giocare subito (4 o 5 marzo) rinviando la sfida di ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

LEGGI ANCHE >>> Inter, punto infortunati e scelte in Europa League: le ultime su Conte

Una soluzione che in casa Napoli non sono troppo convinti di accettare. Ancora più netta, a quanto pare, la posizione della Samp, con il presidente Ferrero che sembra determinato a recuperare la gara con l’Inter il 20 maggio, prima data utile qualora la squadra di Conte dovesse andare avanti in Europa League. Si attendono ulteriori sviluppi.

